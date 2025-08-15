Ciudad Juárez.– Este día se llevó a cabo la ceremonia de graduación de estudiantes del Conalep plantel II en Ciudad Juárez.

Con la presencia de autoridades educativas, estatales, militares, representantes del Congreso del Estado y de la iniciativa privada, se realizó el evento donde los alumnos de la generación 2022-2025 “Luis Gerardo Hernández Torres” concluyeron su educación técnica y media superior.

En su intervención, el director general del Conalep en el estado de Chihuahua, Omar Bazán, invitó a los egresados a seguir siendo parte del subsistema a través de cursos de inglés, capacitaciones y certificaciones que la institución ofrece.

El directivo también informó a los recién egresados sobre el nuevo Centro Integral de Desarrollo Humano, que iniciará funciones a partir de septiembre y cuyos cursos estarán disponibles tanto para estudiantes como para padres de familia.

"Nos vamos a seguir viendo con la camiseta del Conalep bien puesta", expresó Bazán a los graduados.

Como parte de la ceremonia protocolaria, los padres del alumno Luis Gerardo Hernández Torres recibieron su título post mortem.

El plantel II también reconoció la trayectoria de 36 años en el subsistema Conalep de la maestra y administrativa Luduvina Martínez Rebolloso.