Se enoja porque le cobran dinero y destroza un auto

Ciudad Juárez.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó del arresto de un hombre, señalado por su responsabilidad en la comisión del delito de daños.

En un comunicado se informó que agentes municipales atendieron un llamado al número de emergencias en el que reportaron daños a propiedad en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Nayarit, en la colonia Salvárcar.

Los oficiales se entrevistaron con un hombre que señaló a otro como el responsable de haber quebrado el cristal trasero de su vehículo de la marca Chrysler PT Cruiser, color rojo con una pieza de madera, tras molestarse por el cobro de un adeudo económico.

Previa lectura de derechos, Juan Antonio G. A. de 57 años, fue consignado ante la autoridad por su responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.