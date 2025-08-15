'Se empieza a hacer justicia'; piden arrestar a otros dueños de funerarias

Ciudad Juárez.- Luego de la detención de Roberto Isaac Á. A., identificado como dueño de la funeraria Del Carmen, familiares afectados por las irregularidades en el servicio prestado por diferentes empresas relacionadas con el crematorio Plenitud, dijeron sentirse bien de observar avances.

Integrantes del colectivo Justicia para Nuestros Deudos realizaron este viernes un acto de protesta con una manifestación pacífica frente a la funeraria Del Carmen. En el lugar hablaron a los medios de comunicación y expresaron sus opiniones.

“Estamos bien contentos”, “se está haciendo justicia”, “empieza a hacerse justicia”, fueron algunas de las expresiones comentadas por parte de las personas ahí reunidas.

Han transcurrido siete semanas de investigación por las irregularidades de las funerarias que ofrecían servicios de cremación con la empresa Plenitud, hoy Agencia Estatal de Investigación (AEI) informó sobre la detención del ciudadano Á. A. de 23 años en un domicilio ubicado en la colonia Arroyo Colorado.

Se le cumplimentó una orden de aprehensión contra Roberto Isaac Á. A. entre las calles Níquel y 16 de Septiembre, por delitos relacionados con la inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos y fraude, establecidos en la Causa Penal 3844/2025.

“Estamos exigiendo, hay 20 demandas, las funerarias están demandadas y no hay detenidos, excepto de la funeraria Del Carmen. Que se empiecen a dar esas detenciones para que nosotros tengamos paz en el sentido de confianza con Fiscalía”, dijo Dora Elena Delgado, portavoz del colectivo.

En la manifestación pacífica las familias señalaron que en el pliego petitorio emitido y entregado a las autoridades, se presentó la solicitud de reconocimiento de corrupción e irregularidades.

“Es la misma exigencia, el reconocimiento y restauración del daño a las familias afectadas. El estado no se ha pronunciado en ese sentido, y es importante que lo haga”, planteó Delgado.

El colectivo se encuentra integrado por 140 familias, entre ellas se ha identificado que por lo menos 40 contrataron servicios con la funeraria Del Carmen, sin embargo, el mayor grupo de familias fueron afectadas de la funeraria Latinoamericana, informaron los representantes del colectivo.