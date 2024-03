Se distancia 'Güero' Martínez de dirigencia de Movimiento Ciudadano

Ciudad Juárez.- Luego de darse a conocer que Esther Mejía sería la candidata a la alcaldía por Movimiento Ciudadano, Rodolfo 'Güero' Martínez declaró que no tiene una opinión sobre ella, pues dijo que no la conoce.

Confirmó que hay cierta distancia entre la dirigencia del partido naranja y él, pues como militante, propuso a algunas personas, sin embargo, no las pusieron. Entre ellas, se encuentra el emecista Eduardo Borunda, actual presidente de la asociación de periodistas, quien también participó como candidato a la sindicatura en 2021, sin embargo, dijo que ignoraron su propuesta.

En este sentido, comentó que actualmente no tiene comunicación con los dirigentes del partido en el estado, por lo cual dijo que está deslindado del tema político en estas elecciones.

Agregó que él está descartado para algún puesto, pues "a las fiestas que no me invitan, pues no voy, y no nos ha invitado, y aquí estamos con la misma gente, con el mismo celular", declaró Martínez.