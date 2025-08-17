Se dispersa tormenta; continúa probabilidad de lluvia
Foto: Mat Romero

Ciudad Juárez.- La formación de tormentas al sur de la ciudad se dispersó, sin embargo, persiste la probabilidad de lluvia moderada.

La Dirección General de Protección Civil informó que la nubosidad comenzó a perder densidad, pero la trayectoria continúa de sur a norte.

Para zonas como la Sierra de Juárez y Santa Teresa persiste la posibilidad de tormentas.

Debido a las condiciones de incremento de humedad en la franja fronteriza, aún existe probabilidad de lluvia moderada y descargas eléctricas.

A te está situación, la alerta emitida por PC permanece activa.

Compartir:
Tal vez te interese
Diego Cocca tiene amargo regreso al futbol mexicano
Deportes Diego Cocca tiene amargo regreso al futbol mexicano
España agrega 500 soldados al combate de incendios forestales
Internacional España agrega 500 soldados al combate de incendios forestales
Publicidad
Enlaces patrocinados