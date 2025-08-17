Se dispersa tormenta; continúa probabilidad de lluvia

Ciudad Juárez.- La formación de tormentas al sur de la ciudad se dispersó, sin embargo, persiste la probabilidad de lluvia moderada.

La Dirección General de Protección Civil informó que la nubosidad comenzó a perder densidad, pero la trayectoria continúa de sur a norte.

Para zonas como la Sierra de Juárez y Santa Teresa persiste la posibilidad de tormentas.

Debido a las condiciones de incremento de humedad en la franja fronteriza, aún existe probabilidad de lluvia moderada y descargas eléctricas.

A te está situación, la alerta emitida por PC permanece activa.