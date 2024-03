Se deslinda Rodolfo 'Güero' Martínez de campaña de Cruz

Ciudad Juárez.- Luego de aparecer en el registro de Cruz Pérez Cuéllar ante la Asamblea Municipal del Instituto Estatal Electoral (IEE) el pasado domingo, Rodolfo Martínez, "El Güero", declaró que no se unirá a la campaña del candidato a la alcaldía por Morena, y que aún continúa militando en Movimiento Ciudadano.

Explicó que acudió al evento político de Pérez Cuéllar, "lo único que estoy validando ahí, es mi amistad con él, yo creo que cada quien somos responsables de los actos y quienes deben validar si hizo o no hizo, es la contraloría del Estado y la Federación, es un tema que a mí no me compete, yo lo que si le puedo decir es que es mi amigo y fui a validar que se este registrando como candidato", dijo Martínez.

Agregó que Juárez ha sido una ciudad que ha sido devastada y con un retraso de muchos años, es porque no ha recibido el recurso que merece, "y con el presupuesto que recibe se puede impactar un 25 por ciento de la ciudad y el resto no lo va a sentir".

Indicó que desde el fallecimiento de su padre, dejó la presidencia municipal del partido Naranja, "no renuncio a Movimiento Ciudadano, renuncio al tema político, eso sí les puedo decir".

'El Güerito' declaró que continuará trabajando desde el ámbito empresarial y que actualmente desconoce quienes están en la planilla, porque de las campañas está totalmente ajeno.

Señaló que a los representantes de MC les preocupa mucho Parral, pero perdieron de vista a Ciudad Juárez, y dijo desconocer la estrategia política que tienen para la ciudad.

En cuanto a la regidora Tania Maldonado, comentó que ella continuará en la regiduría, hasta que concluya su cargo en el cabildo.