Se debe actuar con firmeza respetando los derechos: Alcalde

Ciudad Juárez.– A raíz de un video difundido en redes sociales donde se aprecia una intervención de la Policía Municipal al exterior de un plantel escolar, y en el cual se denuncia abuso de autoridad por parte de agentes de Seguridad Pública, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar dijo que se debe de actuar con firmeza siempre respetando el estado de derecho de cada individuo.

El alcalde fue cuestionado sobre su opinión respecto a las imágenes, sin embargo, el mandatario dijo desconocer dicho video, por lo que se reservó su comentario específico del caso, pero sí externó que está completamente en contra del abuso de autoridad.

"Estamos en contra del abuso de autoridad, sobre todo viniendo de nuestras corporaciones, no lo he visto, pero no puedo opinar a favor o en contra sería irresponsable de mi parte, pero sí puedo decir que estamos completamente en contra de abuso de autoridad", dijo.