Ciudad Juárez.– Durante la madrugada de este domingo, el conductor de una camioneta Ford Explorer chocó contra un vehículo negro, causándole daños considerables, y posteriormente se dio a la fuga.

El accidente ocurrió en el fraccionamiento Parajes del Sur, en el cruce de las calles Paseo del Sur y Rivadavia.

Elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y proceder con el retiro de los vehículos.

No se reportaron personas lesionadas en el percance.