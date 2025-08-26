Ciudad Juárez.- La puerta abierta de un domicilio originó el hallazgo de una pareja asesinada la tarde de este martes.

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Sol de la Hacienda y Praderas del Sol, en el fraccionamiento Praderas del Sol.

Vecinos relataron haber visto la puerta de un domicilio abierta lo cual les pareció extraño ya que siempre estaba cerrada.

Al asomarse observaron a la pareja tirada sobre un charco de sangre, por lo cual realizaron el reporte de las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal llegaron como primeros respondientes y acordonaron la escena.

La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Especial de la Mujer (FEM) realizaron la investigación del doble homicidio con el cual acumula el mes 63 víctimas.