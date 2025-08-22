Se arma pelea en reunión y dispara contra sus amigos al verse superado

Ciudad Juárez.– La madrugada de este viernes cuatro hombres resultaron lesionados por proyectil de arma de fuego en la colonia Infonavit Tecnológico.

De acuerdo con el reporte, a las 3:10 de la mañana se activó el protocolo de emergencia tras recibirse llamadas al 911 que alertaban sobre detonaciones en el cruce de las calles Rusia y Gambia.

Autoridades informaron que ninguno de los lesionados se reporta en estado de gravedad. Trascendió que los hombres se encontraban en una reunión cuando iniciaron una riña; al verse superado, uno de los participantes sacó un arma de fuego y disparó contra los demás.

El presunto atacante fue detenido en el lugar por elementos policiacos y puesto a disposición de la autoridad investigadora.

El sitio quedó resguardado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y la Fiscalía General del Estado (FGE), que iniciaron con las indagatorias correspondientes.