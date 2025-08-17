Ciudad Juárez. – La compra de útiles escolares puede representar un gasto de por lo menos 3 mil pesos, dependiendo del grado, la cantidad de hijos que tengan los padres de familia e incluso la preferencia de marcas; este es el consumo promedio que las familias realizan en empresas como Papelerama, informó Javier Guerrero, director del establecimiento.

De acuerdo con el directivo de este comercio con ocho sucursales divididas estratégicamente en toda la ciudad, contrario a lo que se pudiera pensar, son los sectores de clase media baja donde cuentan con los mejores consumidores, pues para ellos en realidad el precio no importa tanto.

“Ellos se van por el lado de la licencia (marcas prestigiosas en los útiles) la novedad, ellos tienen menos problemas para consumir productos especiales, mientras que en las tiendas de clase media alta cuidan un poquito más esa parte, se llevan cosas más económicas y como saben que los niños al final de cuentas van a terminar perdiendo el lápiz, los colores y van a volver a comprar, entonces, tratan de cuidar un poquito más la economía”, mencionó el portavoz de la empresa papelera.

El directivo reconoció que la crisis que priva en la economía del país y la ciudad sí ha alcanzado al segmento papelero de la ciudad, sobre todo lo relacionado con el tema de los aranceles que ha implicado incrementos en los precios de algunos productos, aunque asegura que como empresa han buscado mantener los costos más bajos y al alcance del consumidor.

De acuerdo con el empresario, los productos más afectados por la situación económica actual son los cuadernos.

“Fue lo más golpeado, fue lo que más se vio, aunque el problema es el papel, este viene a final de cuentas a afectar a los cuadernos, así que cuadernos, papel cortado, en general papel, pero como el cuaderno es una de las cuestiones que más se consume, este es lo que más viene a afectar - ¿De cuánto se les movió a ustedes el porcentaje del precio? - Llegó a moverse hasta el 30 por ciento el año pasado", dijo.

Sin embargo, para esta temporada la empresa consiguió descuentos que se verán reflejados en los precios de este producto para el consumidor final, aseguró.

“Traje un producto de Estados Unidos que también se consume bastante, ya me quitaron el arancel entonces evitamos esa parte lo tenemos ya más económico, 20 por ciento aproximadamente a la baja. Y esto obviamente incrementa el precio del producto al consumidor final, más o menos en cuánto se aumentaría", declaró.

De acuerdo con los datos del representante de esta empresa los precios se han venido afectando entre el 20 y el 30 por ciento en este segmento de negocios.