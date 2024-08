Se acabó la fiesta: Clausuran el Chess y el Dubai

Ciudad Juárez.- Por permitir a menores de edad al interior del establecimiento, la Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobernación, clausuró este fin de semana al centro nocturno “Dubái” y al bar “Chess”, en Ciudad Juárez.

Durante la semana del 12 al 18 de agosto, llevaron a cabo un total de 246 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, con un resultado de nueve establecimientos clausurados en Juárez y 13 en el resto de la entidad.

Las clausuras realizadas en Juárez, fueron las siguientes:

• Restaurante bar “Chess”, por menores de edad al interior del establecimiento (Juárez)

• Centro nocturno “Dubái”, por menores en el interior del establecimiento (Juárez)

• Tienda de abarrotes “Six Vero”, por violación de giro (Juárez)

• Tienda de abarrotes “Fabiola”, por violación de giro, promoción y falta de licencia de uso de suelo (Juárez)

• Tienda de abarrotes “Súper Six Oasis”, por violación de giro (Juárez)

• Licorería en tienda de autoservicio “Extra Sorgo”, por no contar con revalidación 2024 y tener promociones (Juárez)

• Tienda de abarrotes “Súper Six del Prado”, por violación de giro (Juárez)

• Tienda de abarrotes “Súper Six Sina”, por violación de giro (Juárez)

• Tienda de abarrotes “Six Abarrotes Dafne”, por violación de giro y tener promociones (Juárez)

En tanto que en el resto del estado fueron las siguientes:

• Licorería “Licores El Dorado”, por falta de revalidación 2024 (Chihuahua)

• Licorería “Súper KC”, por falta de revalidación 2024 (Chihuahua)

• Hípico Tarahumara, por falta de licencia para la venta de bebidas alcohólicas (Chihuahua)

• Cantina y salón de juego “Foco Verde”, por clientes con posesión de estupefacientes y droga empaquetada escondida (Chihuahua)

• Studio Bar, por menor de edad en estado de ebriedad (Chihuahua)

• Salón de eventos “El Jardín El Patio”, por operar fuera de horario (Aldama)

• Cantina “Salón Peña Blanca”, por operar fuera de horario (Aldama)

• Abarrotes “La Bodega”, por no contar con licencia para la venta de bebidas alcohólicas y venta fuera de horario (Meoqui)

• Cantina “Club Verde”, por operar fuera de horario (Jiménez)

• Cantina “Club Cruz Blanca”, por operar fuera de horario (Jiménez)

• Restaurante bar “La Cueva del Mapache”, por operar fuera de horario (Jiménez)

• Establecimiento “401”, por falta de licencia o permiso para la venta de bebidas alcohólicas (Camargo)

• Tienda de abarrotes “Súper El Tracke”, por copia simple de licencia de bebidas alcohólicas, falta de revalidación 2024 y falta de licencia de uso de suelo (Camargo).