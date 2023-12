Se acabaron polémicas por libros de texto: Estado

Ciudad Juárez.- A poco más de un mes de que se terminaron de entregar los libros de texto gratuitos en esta frontera, las autoridades educativas estatales señalaron que ya no hay más polémica por el contenido de los mismos.

Esto pues de acuerdo con Maurilio Fuentes Estrada, subsecretario de Educación en la Zona Norte, los temas a ver durante lo que queda del ciclo escolar ya quedaron acordados con los padres de familia.

“Ya no han vuelto a haber quejas. Esto es porque afortunadamente las sociedades de padres de familia tienen mucho que ver en los contenidos de las clases, la interacción siempre es muy cercana, ellos son los que dijeron qué temas no se pueden ver. Los maestros también saben qué temas impartir y cuáles no impartir”, explicó el funcionario.