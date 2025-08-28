Schwarber conecta cuatro HR en paliza de Filis ante Bravos

Filadelfia.- Kyle Schwarber conectó cuatro jonrones en la victoria de Filadelfia por 19-4 sobre los Bravos de Atlanta el jueves por la noche, convirtiéndose en el cuarto jugador de los Filis y el vigésimo primer jugador de las Grandes Ligas en lograr esta hazaña.

Schwarber tuvo un registro de cuatro de seis con un récord de los Filis de nueve carreras impulsadas. Tomó el liderazgo absoluto de jonrones de la Liga Nacional con un récord personal de 49 y se colocó a uno de Cal Raleigh de Seattle para el liderazgo de las Grandes Ligas. Schwarber lidera las mayores con un récord personal de 119 carreras impulsadas.

Después de que el abridor de Filadelfia, Aaron Nola (3-7), batallara en una primera entrada de tres carreras y 37 lanzamientos, Schwarber, J.T. Realmuto y Max Kepler conectaron jonrones en la parte baja del inning. Bryce Harper también se fue profundo para Filadelfia, que tuvo 20 hits.

Por los Bravos, el dominicano Marcell Ozuna de 3-1.

Por los Filis, el panameño Edmundo Sosa de 1-1 con una anotada y una producida. El venezolano Rafael Marchán de 1-1.