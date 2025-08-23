Ciudad Juárez. - Hace unos meses Guadalupe, originaria del estado de Veracruz, decidió emprender en esta frontera con la intención de compartir parte de sus tradiciones, cultura y gastronomía.

Mónica Delgado

Desde las 9:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde ´La Jarochita´, como le dicen sus clientes prepara sopes, quesadillas y empanadas fritas con guisados caseros, molida, pollo, deshebrada, champiñones y longaniza son parte del menú además de acompañarlos con salsas de cacahuate, chipotle, macha, de árbol y verde.

“En Veracruz es muy común encontrar estos puestos, yo vi que aquí se venden mucho los burritos y las gorditas de harina, entonces yo quise además de mostrar un poco de mis tradiciones, ofrecer a mis clientes algo diferente y rico para almorzar”, mencionó.

En el cruce de la avenida Vicente Guerrero y calle Uruguay, Lupita espera a los comensales de lunes a sábado para atenderlos y espera poder cumplir sus expectativas con los sabores típicos de Veracruz.