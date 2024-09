Roberto Rodríguez, originario de Delicias, se esfuerza cada día por salir adelante a través de la música, siempre con su saxofón en mano.

“Soy músico desde los 15 años, pero en el tiempo de la pandemia desafortunadamente el trabajo se acabó, la necesidad, el sustento de la familia y las ganas de salir adelante me hizo buscar una manera de conseguir dinero y pues decidí salir a las calles”, expresó Roberto.

En la mayoría de los casos, un artista urbano se encara con la pena de que amigos o familiares lo reconozcan en las calles pidiendo dinero, pero para el músico a pesar de ser difícil sentirse cohibido o nervioso, al momento de comenzar a tocar su saxofón y transmitir su amor por la música lo hace olvidarse de lo demás.

A pesar de haber intentado tocar otros instrumentos, la experiencia de aprender a tocar el de aire generó en el artista un sentimiento diferente, pues asegura que el saxofón lo eligió a él.

Orgulloso de poder tener hijos profesionistas, una familia que lo apoya y el valor del esfuerzo que hace diariamente al salir a las calles, el saxofonista espera ser aceptado con su música en las calles de la ciudad.

"Yo no soy de aquí, pero mis hijos aquí han estudiado, aquí se han hecho profesionistas y quiero decir que Ciudad Juárez le abre las puertas a todo el mundo, no puedo decir nada malo de esta ciudad, al contrario, su gente no nos abandona seamos de donde seamos siempre tenemos un apoyo y se los agradezco en nombre de todos aquellos que hemos sido arropados por ustedes”, enfatizó Roberto.