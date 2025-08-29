Ciudad Juárez.– A pocas horas de concluir la jornada de vacunación contra el sarampión, los módulos instalados por la Secretaría de Salud en algunas plazas comerciales se encuentran saturados, reflejo de la alta demanda de padres de familia que buscan proteger a sus hijos antes del regreso a clases este lunes 1 de septiembre.

Uno de los casos más evidentes es el módulo ubicado en el interior de Mi Plaza Libramiento, en el cruce del bulevar Independencia y Henequén, donde las filas se extienden por todo el centro comercial.

Decenas de familias han acudido desde tempranas horas para asegurarse de obtener la dosis de refuerzo del biológico. En entrevista, una madre de familia comentó que su espera se ha prolongado por más de una hora.

Hoy, viernes 29 de agosto, es el último día previsto para esta brigada de vacunación, por lo que se exhorta a la ciudadanía a acudir lo antes posible a los puntos designados.

La Secretaría de Salud ha instalado módulos en diferentes plazas comerciales de la ciudad, con el objetivo de facilitar el acceso a la vacuna y prevenir brotes de sarampión en el entorno escolar. Entre ellos se encuentran: