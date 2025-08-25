Ciudad Juárez.– La mañana de este lunes, los automovilistas enfrentaron filas superiores a los 60 minutos en el puente internacional Córdova-Américas.

De acuerdo con el Customs and Border Protection (CBP), el tiempo de espera registrado fue de 70 minutos en este cruce.

La situación en el puente Paso del Norte fue similar, con aproximadamente 60 minutos de espera para ingresar a El Paso, Texas.

En contraste, el puente Zaragoza-Ysleta presentó un menor congestionamiento, con un tiempo estimado de 45 minutos para cruzar hacia el vecino país.