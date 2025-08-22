Ciudad Juárez.- La mañana de este viernes, los cruces internacionales hacia El Paso, Texas, registran tiempos de espera variables, con mayor saturación en el puente Paso del Norte (Santa Fe).

En el puente Córdova-Américas (Libre), los automovilistas enfrentan una espera de 30 minutos en carriles estándar y 25 minutos en Ready Lane, mientras que los peatones apenas tardan un minuto en cruzar.

En el Paso del Norte (Santa Fe), el tráfico vehicular presenta la mayor carga, con 60 minutos de espera tanto en carriles estándar como en Ready Lane. El cruce peatonal alcanza los 15 minutos.

Por su parte, en el Zaragoza-Ysleta los tiempos son de 45 minutos en carriles estándar, 40 en Ready Lane y 20 minutos a pie. En contraste, el cruce de Santa Teresa se mantiene libre, sin filas en ninguno de sus carriles.