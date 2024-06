Sandra Flores: tres décadas de liderazgo en la ingeniería

Ciudad Juárez- En una industria que resulta alma y vida de esta fronteriza Ciudad Juárez, donde no se puede visualizar esta localidad sin la misma, está Sandra Flores ingeniera electrónica con 30 años de profesión.

Egresada del Tecnológico de la Laguna, labora en Juárez desde 1994, tiempo suficiente para convertirse en testigo de primera mano de los muchos cambios que ha tenido tanto la industria maquiladora como la ciudad misma.

En tres décadas de labor, la ingeniera y ahora directora de operaciones, señala como una de sus de sus mayores satisfacciones el poder materializar los proyectos que surgen como simples ideas y ver el crecimiento de los ingenieros más jóvenes, quienes apenas comienzan su trayectoria profesional.

“El reto más grande fue darle la vuelta crisis económica, pero creo que también ha sido el momento más satisfactorio de mi carrera. El poder encontrar la estrategia correcta y poderla implementar para salir de la crisis me hizo crecer mucho. Ahora como directora de operaciones esa experiencia es invaluable a la hora de resolver problemas, porque es juntar liderazgo con conocimiento, es un plus muy grande”

Flores indicó que otro de los muchos cambios que ha sufrido la industria es que las ramas de la ingeniería ya no trabajan por si solas, es decir, necesita de todas sus ramas y especializadas para solventar las problemáticas que se presentan día a día encontrándoles soluciones adecuadas.

“Si vemos a nuestro alrededor nos vamos a dar cuenta de que todos los artículos que usamos en nuestra vida diaria fueron diseñados, industrializados y producidos por una serie de ingenieros de todas las ramas. Son muchas personas las involucradas, van desde ingenieros en software, pasan por los ingenieros en diseño mecánico, se necesitan todas”

En el marco del Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, Sandra deja como reflexión el hecho de que la industria es y ha sido incluyente para con las mujeres que buscan un lugar dentro de la misma.

“Nunca me he sentido discriminada por ser mujer, al contrario, yo he visto en toda mi carrera que la industria valora el conocimiento, la preparación y el liderazgo sin importar el género. Yo creo que la industria en si es muy incluyente, creo que somos nosotras las que debemos tener esa curiosidad para desarrollar el conocimiento profundo y la especialización que requiere la ingeniería. Tenemos que aspirar a ser excelentes ingenieras, los limites están solamente en nosotras mismas” , remata Sandra.