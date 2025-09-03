Sancionan a taller en Infonavit Jarudo por reconexión ilegal de agua

Ciudad Juárez.– En atención a una denuncia ciudadana, los Guardianes del Agua de la JMAS descubrieron que un taller mecánico que operaba en la vía pública en la colonia Infonavit Jarudo, estaba reconectado a la red de manera ilegal, dio a conocer la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

Al revisar la cuenta, personal de la dependencia se identificó que tiene un adeudo de 31 meses y tenía el servicio suspendido, por lo que ahora se sumará una sanción de 300 UMAs, equivalentes a 33 mil 942 pesos, por realizar la reconexión de manera indebida.

La Junta recuerda a la ciudadanía que reconectarse a la red de agua potable sin permiso es ilegal y afecta a los usuarios que sí cumplen con sus pagos, así como, en la distribución del recurso.

Se hace un llamado a la comunidad a reportar cualquier caso de robo o mal uso del agua, de manera anónima, a través del WhatsApp 656-375-3610, anexando fotografías o videos que permitan ubicar con mayor facilidad el lugar señalado.