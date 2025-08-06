Ciudad Juárez.– A través de la detección de espacios de renta para eventos que ofrecen jardines con alberca, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) ha emitido multas por 40 albercas que son llenadas de forma clandestina.

Sergio Nevárez Rodríguez, director ejecutivo del organismo descentralizado, explicó que existen acciones permanentes para la detección de malas prácticas como el robo de agua potable o el uso irregular que no corresponde al tipo de contrato con el que cuenta el usuario.

“Hemos encontrado jardines que tienen alberca, que están registrados como jardín de eventos, pero tienen alberca y la alberca a veces está conectada de forma clandestina”, explicó Nevárez.

Jesús Lazo, director comercial encargado del área que inspecciona y aplica este tipo de multas, informó que los casos ocurren tanto en domicilios particulares como en negocios que tienen contrato para un tipo de uso comercial del agua, y se inspeccionan cuando se detecta alguna irregularidad.

“Este año actualizamos 40 jardines (con esta condición). En dinero, son como 300 millones de pesos lo que se ha estado recuperando al año”, detalló Lazo sobre la regularización de tomas clandestinas.

La JMAS, a través del programa “Guardianes del Agua”, cuenta con una línea de denuncia por WhatsApp (656 375 3610), mediante la cual se reciben reportes sobre robo, mal uso, desperdicio o tomas clandestinas de agua.