Sanción para terraza donde murió niño podría ser de 73 mil pesos

Ciudad Juárez.- La sanción económica que impondrá la Dirección de Gobernación a la Terraza Alexa, donde un menor de dos años falleció ahogado, podría alcanzar los 73 mil 541 pesos, informó la dependencia.

El establecimiento fue clausurado el domingo 24 de agosto por operar sin permiso, falta que contempla sanciones que van de 250 a 650 UMAs.

De acuerdo con la dependencia, las multas podrían oscilar entre 28 mil 285 pesos y 73 mil 541 pesos, según las irregularidades que se confirmen tras la revisión de documentos.

De manera preliminar se informó que el menor perdió la vida la noche del sábado durante la celebración de su cumpleaños. El niño fue trasladado a la Cruz Roja, donde ya no presentaba signos vitales.