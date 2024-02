Ciudad Juárez.- San Valentín se acerca y, tanto enamorados como amigos, buscan ya la forma de demostrar su cariño a sus seres amados.

Aunque en el pasado una serenata, un ramo de flores, unas rosas rojas, unos dulces o chocolates era de lo más romántico a lo que se podía aspirar para demostrar el amor; hoy los obsequios han sido alcanzados por la modernidad y se pueden demostrar el afecto con un celular, o incluso sesiones de Spa en pareja.

Actualmente establecimientos como los Spa están ambientando los lugares para dar servicio a parejas y grupos de amigas este 14 de febrero.

Jacky García, directora ejecutiva de Purific Spa, explicó que sus diferentes servicios van desde 699 pesos por una hora, hasta 6 mil 899 por 24 horas, e incluyen una cita romántica y la habitación de un hotel con quien tienen un acuerdo comercial.

"Puede ser otro que incluya sauna, la hidroterapia que manejamos, individual o de pareja, también considera el jacuzzi, que además puede ser para un grupo de amigas, con hasta siete personas, incluye masajes con personal profesional y mascarillas de chocolate y exfoliaciones", detalló García.

Esta opción representa una alternativa para estar juntos en pareja y relajarse del estrés que manejamos día a día, "que mejor que un buen masaje", expresó la directiva.

Hoy las demostraciones de amor no solo pueden ser modernas, sino también excéntricas; quién no ha escuchado o visto los "ramos buchones" que no solo buscan demostrar amor, sino poder.

Juan Martínez tiene más de 28 años vendiendo flores y vaya que sabe de estas demostraciones y sus costos. Él cuenta que los ramos varían en precio no solamente por la cantidad de flores, sino por su durabilidad y calidad; pueden ser nacionales, de importación y premium.

El comerciante detalla que un ramo con un girasol grande y cuatro rosas, que es el más pedido entre sus clientes, puede ir desde los 400 pesos, mientras que el ramo buchón con mil rosas tiene un valor aproximado de 15 mil pesos.

Juan reconoce que el año pasado no vendió uno solo de estos ramos, lo que sí vendió fue uno de 100 y uno de 150 rosas rojas, que cuestan 4 mil 500 y 8 mil pesos, respectivamente.

"Regalar flores, para este comerciante, es un lindo gesto. La importancia de regalar flores es que nunca se pierda ese detalle aunque las parejas que esten casadas y tengan años viviendo juntos" ,dijo Juan quien afirmó además que este 14 de febrero "no hay historia de amor sin una rosa".

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Juárez recientemente dio a conocer que, de acuerdo con estimaciones de este organismo, para la celebración de San Valentín de este año esperan una derrama económica de por lo menos 600 millones de pesos, lo que representa un incremento del 15 por ciento de las ventas del año anterior.