Ciudad Juárez.- Con un año y medio Karla Flores junto a sus hijos y hermano menor decidieron buscar el ‘sueño mexicano’, teniendo como objetivo poder mejorar su calidad de vida lejos de su lugar de origen, El Salvador.

Con un año en Ciudad Juárez, Karla no insistió en llegar a los Estados Unidos, al contrario, invirtió lo poco que traía en la renta de un apartamento y la compra de alimento para ella y sus hijos.

“Sazón Salvadoreño inició cuando mi hijo comenzó a trabajar y yo le ponía lonche para que no gastara durante su hora de comida y sus compañeros me pidieron que les preparara almuerzos a crédito a la semana y así fue como empecé mi pequeño negocio”, explicó Karla.

Las pupusas se han convertido en el símbolo de El Salvador, pues en las calles salvadoreñas, es común encontrar este platillo, son hechas a base de masa de maíz o arroz rellenas con uno o más guisos y son buena opción para emprender debido a su bajo costo.

Los guisados en lista para las pupusas, son frijoles con queso, chicharrón con queso, las revueltas que llevan chicharrón, frijoles y queso, calabaza con queso, pollo con queso y la pupusa loca, también ofrece almuerzos, como chuletas con tomate, costillas en salsa verde, pollo dorado, pollo empanizado y los durante los domingos tiene caldo de res, hamburguesas, hotdogs, tostadas de camarón, pollo o carne.

“Yo tengo mucha fe en que mi pequeño negocio sea grande, estoy en mi trámite de naturalización me gusta mucho este país, desde que yo me subí a ese tren sabía que algo bueno tenía que sucedernos, a pesar del miedo por quedarnos tres días varados en el desierto, llegamos hasta aquí y estoy luchando todos los días y agradezco a los mexicanos que me han dado su mano”, enfatizó la salvadoreña.

‘Sazón Salvadoreño’ atiende de martes a domingo de 9:00 de la mañana a 7:00 de la tarde sobre la Av. Vicente Guerrero.