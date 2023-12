Salva la Navidad con decoraciones de bazar

Ciudad Juárez.- Si el año se te escapa de las manos y aún no has preparado nada para recibir la Navidad, pero el presupuesto es “chiquito”, no te preocupes, aquí te damos algunas ideas para resolverlo en compras de bazar.

En la ciudad existen múltiples puntos de venta tanto de artículos nuevos y económicos, como de segunda mano, los cuales son una excelente oportunidad para encontrar “tesoros” a bajo costo.

Jacinto Salazar, junto con su esposa atienden desde hace 15 años el “Bazar”, un espacio ubicado en la calle Venezuela y avenida Vicente Guerrero, en donde por temporada ofrecen artículos para el hogar, decoraciones y muebles de segunda oportunidad.

Repensar la temporada de fiestas y considerar la “Navidad Ecológica”, permite que se analice la posibilidad de usar artículos ya existentes y darles nueva vida al traerlos de nuevo a las casas para disfrutar de las fiestas, siendo de menor costo que aquellos que se podrían encontrar en las tiendas convencionales.

“Casi todo es de segundo uso, desde cinco pesos (...) Vienen por muchas cosas que les falten para el nacimiento, el árbol, de todo. Les llama la atención las esferas ellos vienen, les llama la atención adornos que ya están hechos que hacemos aquí”, compartieron.

Si el dilema es sobre colocar luces al exterior de su casa o en el pino, que no sean muy largas, que ahorren luz o que tengan los colores que busca, hay contenedores con series de foquitos de todos colores y tamaños.

Un pino pequeño o quizá mejor uno grande; esferas de diferentes colores, vintage, “a prueba de niños y mascotas”; bastones de caramelo; coronas navideñas para adornar puertas o muros.

Así como en “Bazar”, existen diferentes puntos de venta con productos para reusar, rediseñados con artículos varios o cualquier accesorio que el público no haya logrado conseguir en otro lugar.