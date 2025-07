Ciudad Juárez.– En respuesta a la preocupación de la ciudadanía, que ha reportado la presencia de mosquitos en distintos sectores de la ciudad, la Secretaría de Salud informó que no se han confirmado casos de dengue en lo que va del año.

La doctora María Carolina Preciado Rocha, nueva coordinadora de Epidemiología en la Jurisdicción Sanitaria II, señaló que el panorama regional se mantiene sin casos confirmados de dengue.

“Aquí en Juárez no se ha confirmado ningún caso. En caso de confirmarse, probablemente sería importado, ya que no tenemos circulación del virus en la región. Este año se han estudiado ocho pacientes, todos notificados por el IMSS. Se trata de personas que no radican en Juárez, vienen de forma temporal, llegan con síntomas, se les toma muestra y se descarta el diagnóstico”, afirmó la especialista.