Ciudad Juárez.- Tras darse a conocer la salida de Jesús Pacheco Ramírez como delegado del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física (ICHD) en la zona norte, el representante del Estado en Juárez, Carlos Ortiz Villegas, informó que se trata de movimientos internos en el gobierno que buscan traducirse en mejoras para el deporte.

“Hay algunos movimientos que se han empezado a dar en distintas áreas del Gobierno del Estado y particularmente se presentó este caso en el área deportiva. Es un tema que viene ahora con el interés de mejorar algunas cuestiones deportivas, de fortalecer el impacto y la organización de eventos. En base a eso se necesita”, detalló.

Ortiz Villegas señaló que, ante los conflictos por el uso de espacios publicitarios por parte del municipio dentro del Estadio de Beisbol Juárez, ya se hicieron los ajustes correspondientes.

“Se ha generado polémica sobre si se retiró alguna publicidad del municipio; la realidad es que el Gobierno Municipal instaló publicidad de su administración en áreas no correspondientes, que no le pertenecen al municipio, y esas fueron las que se retiraron. Las que pertenecen a los patrocinadores se mantuvieron en su momento”, subrayó.

“Así como el Gobierno Municipal patrocina, también el Gobierno Estatal lo hace y tenemos áreas específicas para ello”, abundó el representante del Estado.

Ante la pregunta expresa de si ya se tiene definido quién ocupará el cargo de la delegación del ICHD en Juárez, Ortiz Villegas apuntó que existen perfiles, pero esperarán los tiempos adecuados para dar a conocer el nombramiento. En caso de no hacerlo él, será el propio instituto quien lo anuncie.