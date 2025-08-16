Ciudad Juárez.– Esta mañana fue localizado sin vida un hombre de aproximadamente 45 años sobre la avenida Tecnológico y la calle Chinameca. De acuerdo con los agentes de la Coordinación de Seguridad Vial, la persona se encontraba totalmente desnuda, presentaba golpes en el cuerpo y solo había una toalla que quedó sobre la avenida.

Testigos y videos del lugar indican que el hombre había salido de un hotel cercano, cruzaba entre los carriles y al llegar a una banqueta comenzó a convulsionar hasta quedar sin vida.

Foto: Carlos Sánchez Colunga

Paramédicos de rescate acudieron al lugar y confirmaron que no presentaba signos vitales. Elementos de la Coordinación de Seguridad Vial acordonaron la zona mientras se realizaban los primeros procedimientos.

Agentes de la Fiscalía General del Estado se hicieron presentes para iniciar las investigaciones correspondientes, ya que aparentemente la víctima se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia.