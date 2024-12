¿Saldrás de la ciudad por fin de año? Sigue estas recomendaciones

Ciudad Juárez.- El periodo vacacional continúa durante esta semana, y si tienes pensado salir de casa para celebrar el fin de año, te compartimos algunas recomendaciones por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) para prevenir robos en tu domicilio.

En diferentes sectores, fraccionamientos y colonias, se ha observado el patrullaje de unidades de la Policía Municipal para identificar cualquier anomalía las zonas habitacionales debido a que varias familias juarenses se ausentan de sus domicilios durante este periodo.

Entre las recomendaciones que emitió de la dependencia municipal para evitar ser víctimas de alguna incidencia delictiva se encuentran:

- Cerrar bien puertas y ventanas.

- No dejar objetos de valor a la vista.

- Desconectar aparatos electrodomésticos.

- Cerrar la llave de paso de gas y agua.

- No dejar a las mascotas encerradas ni a la intemperie.

- No olvidar veladoras encendidas y apaga las luces.

- No publicar acerca de su salida en redes sociales.

- Dejar a cargo visitas esporádicas a gente de su confianza.

En caso de identificar alguna anomalía en tu vivienda, es comunicarte a los números de emergencia 911.