Ciudad Juárez.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó que los eventos masivos realizados el viernes y sábado concluyeron con saldo blanco, gracias al trabajo coordinado y al operativo de seguridad implementado.

Esto fue posible mediante una estrategia de prevención que incluyó la colaboración estrecha entre diversas corporaciones de seguridad y emergencia, permitiendo que miles de familias disfrutaran de las actividades en un ambiente de paz y orden.

Entre los eventos destacados estuvieron:

Futbol: Partido Bravos vs Santos Laguna en el estadio Benito Juárez, con una asistencia masiva que transcurrió sin incidentes.

Sport Fest 2025: Festival deportivo en distintas sedes de la ciudad, como la Plaza de la Mexicanidad, donde el operativo cubrió eficazmente todas las locaciones.

Juangabrielísimo: Inicio de las festividades en honor a Juan Gabriel, con gran éxito y ambiente de alegría, preparando los próximos eventos del programa.

El resultado positivo es fruto del esfuerzo conjunto de la SSPM, junto con otras corporaciones destacamentadas, y con apoyo de la Dirección de Seguridad Vial, Protección Civil, Rescate y Bomberos.

La SSPM reiteró su compromiso de garantizar la seguridad en todos los eventos masivos, protegiendo siempre el bienestar de las familias juarenses.