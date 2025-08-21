¿Sacarás el ecológico? Estás son las sedes y horarios para tramitarlo
Ciudad Juárez.– Ante el anuncio del nuevo plazo para obtener el engomado Ecológico en el que no se multará a los conductores que no lo tengan hasta el 1 de octubre, también Gobierno Municipal dio a conocer las ubicaciones de los 48 centros de expedición que tienen a lo largo de la ciudad.

Estas son las ubicaciones de los 48 Centros de Verificación Vehicular

  • CVV-I (1) Av. Heroico Colegio Militar Esq. con Av. Universidad
  • CVV-II (2) C. Nicolás Bravo #1583 Esq. con C. Villa Juárez Col. Salvárcar
  • CVV-III (3) Blvd. Oscar Flores #5834 Col. Lomas del Rey
  • CVV-IV (4) C. Santiago Troncoso #210 Col. Praderas del Sur
  • CVV-V (5) Av. Tecnológico #2115 Col. Partido la Fuente
  • CVV-VI (6) Av. Tecnológico #5257 Col. La Cuesta
  • CVV-IX (9) C. Camino Viejo a San Lorenzo #7990 Col. Partido Doblado
  • CVV-X (10) C. Papaya #6308 Col. El Granjero
  • CVV-XI (11) C. Félix Alonso Lugo #7638 Col. Fernando Baeza
  • CVV-XIII (13) Av. Reforma #3109 Col. Melchor Ocampo
  • CVV-XIV (14) Av.Tetzales #3080 Col. Azteca
  • CVV-XV (15) Av. Manuel Jesús Clouthier #1355 Col. Salvárcar
  • CVV-XVI (16) C. Puerto de Palos #1408 Col. Tierra Nueva
  • CVV-XVII (17) Carretara Juárez Porvenir #880 Col. Zaragoza
  • CVV-XVIII (18) Av. Paseo Triunfo de la República #322-B Col. San Lorenzo
  • CVV-XIX (19) Blvd. Manuel Gómez Morin #1583 Col. Satélite
  • CVV-XXIV (24) C. Blvd. Oscar Flores #6571-13 Col. La presa
  • CVV-XXV (25) Av. Paseo Triunfo de la República #746 Col. El Crucero
  • CVV-XXVI (26) C. Ramon Rayón s/ny C. Lucero Col. Parajes del Sol
  • CVV-XXVIII (28) Av. Manuel Talamas Camandari #6946 Col. Puente Alto
  • CVV-XXXI (31) Blvd. Manuel Gómez Morin #9560 Col. Senecu
  • CW-XXXII (32)C. Mesa Central #2722 Col. Olivia Espinoza De Bermúdez
  • CVV-XXXIV (34) Av. Plutarco Elías Calles #279 Sur Col. El Colegio
  • CVV-XXXV (35) C.Manuel Herrera Lazo #405 Col. Fracc. Gomes Morin (interior de Tetos Car)
  • CVV-XXXVI (36)Blvd. Ing. Norzagaray #3530 Local E-1, Col. Altavista
  • CVV-XXXVII (37) Av. Adolfo Lopez Mateos #2050 Col. El Roble (Plaza el Paseo, Local G-8)
  • CVV-XXXVIII (38)C. Valle del Sol #1151-B Col. Valle del Sol
  • CVV-XXXIX (39)C. Fray Servando Teresa de Mier #6405 Col. San Lorenzo
  • CVV-XL (40)Carretera Juárez Porvenir #1155 Col. Ejido Zaragoza
  • CVV-XLI (41)Av. De la Raza #5496 Col. Mascareñas
  • CVV-XLIV (44)C. Prof. Elisa Griensen #4007 Col. Revolución Mexicana
  • CVV-XLV (45)C. Perimetral Carlos Amaya #1547 Col. Aztecas
  • CVV-XLVI (46)C.16 de Septiembre #775 Col. Centro
  • CVV-XLVII (47) C. Miguel de la Madrid #7121 Col. Heroes de la Revolución
  • CVV-XLVIII (48) C. Pavorreal #3416 Col. Granjas de Chapultepec
  • CW-XLIX (49)Blvd. Zaragoza #1823 Col. Primero de Mayo

Los horarios de atención también se extienden, por lo que ahora estarán recibiendo a los conductores de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. Los sábados de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y los domingos de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

