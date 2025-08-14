Ciudad Juárez.- Un choque por alcance entre un camión de transporte de personal y un vehículo de carga de la empresa Sabritas, se registró esta mañana en el cruce del bulevar Zaragoza y la calle Tercera, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con la Coordinación General de Seguridad Vial, el percance ocurrió cuando un camión marca Bluger, modelo 2009, sin placas, conducido por Víctor Manuel R. R., de 26 años, circulaba de oriente a poniente y no alcanzó a frenar, impactando por la parte trasera a un Volkswagen de transporte de carga, modelo 2021, guiado por Juan G. B., de 43 años.

Ambos conductores resultaron ilesos. El choque provocó ligeras afectaciones al tráfico en la zona durante el retiro de las unidades.

Elementos de Seguridad Vial permanecieron en el lugar mientras las aseguradoras realizaban el deslinde de responsabilidades y liberaban por completo la circulación.