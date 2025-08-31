Ciudad Juárez.- Más de un centenar de ciclistas llegaron la tarde de este domingo para realizar la rodada "Denme un Ride".

Este evento forma parte de la cuarta edición del festival “Juangabrielísimo”, donde por más de una semana se honró la memoria del Divo de Juárez.

Los ciclistas llegaron desde poco antes de las 6:30 a un costado del Museo de Juan Gabriel, en la avenida 16 de Septiembre.

Los ciclistas recorrieron varios puntos importantes del paso del Divo en la ciudad, tales como el Semjase y el busto en la Plaza El Paseo.

El paseo concluirá en el punto de partida, sitio en que las canciones de Alberto Aguilera Valadez han resonado de manera constante.