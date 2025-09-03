Rosario Viviente reunirá a miles en el Estadio Benito Juárez el 13 de septiembre

Ciudad Juárez. – La celebración del Rosario Viviente que organiza año con año la diócesis de Ciudad Juárez ya tiene fecha y se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre en el Estadio Olímpico Benito Juárez, con el lema “Peregrinos de la Esperanza”, que hace alusión al año jubilar que vive la iglesia.

La convocatoria a los católicos, llama a estar unidos en oración para invocar la intercesión de la virgen María, juntos como “Peregrinos de la Esperanza”, se puede construir la paz, el rezo del rosario iniciará ese día a las 7:00 de la tarde, aunque se destaca que las puertas del recinto estarán abiertas desde las 4:00 de la tarde.

En su edición número 33, la expectativa de asistencia es de alrededor de 19 mil personas, que es la capacidad del estadio y de acuerdo a la experiencia en los años anteriores regularmente se llena según dieron a conocer fuentes al interior de la Diócesis.

Será la segunda ocasión que el rosario no contara con procesión, previa al rezo.