Rondallas participarán en emotiva callejoneada en honor a 'Juanga'

Ciudad Juárez.- La Dirección de Centros Comunitarios participará en el Festival Juárez Juangabrielísimo 2025, que se lleva a cabo del 23 al 31 de agosto.

El titular de la dependencia, Luis Fernando Rodríguez Giner, informó que, con motivo de esta celebración, se efectuará el próximo sábado 30 de agosto a las 7:30 de la tarde el evento “Yo te recuerdo, Callejoneadas con Rondallas”.

“Se tendrá un recorrido que va desde la escuela Semjase, ubicada en las calles Ignacio Mejía y Ramón Corona, hasta la casa de Juan Gabriel, en la avenida 16 de Septiembre y Perú”, indicó.

Participarán varias rondallas, entre ellas la de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), Caballeros Paso del Norte, del Tecnológico Nacional de México campus Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, además de Semblanza de Amor y Magisterial.

También estarán presentes la Rondalla Cariño, Sonata del Colegio de Bachilleres 9, Abandonados, así como Voces del Desierto.

Rodríguez Giner explicó que en la escuela Semjase se colocará un escenario donde se presentarán las rondallas. Desde ahí partirán cantando durante todo el recorrido hasta llegar a la casa de Juan Gabriel, donde nuevamente interpretarán sus melodías en conjunto.

El festival culminará el domingo 31 de agosto, con la presentación estelar de la cantante Natalia Jiménez, quien ofrecerá un homenaje a Juan Gabriel a las 8:00 de la noche en la Plaza de la Mexicanidad.

La Familia Aguilera, el Gobierno Municipal de Juárez y el Museo Juan Gabriel invitan a disfrutar, vivir y sentir Juárez Juangabrielísimo 2025, un homenaje con actividades inspiradas en la música, la historia y el legado que dejó Juan Gabriel, resaltando las bondades de esta frontera.