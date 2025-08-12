Ciudad Juárez.- Rogelio González Alcocer, quien hoy asumió por sexta ocasión la coordinación y presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo luego de su primera sesión como titular que conoce muy bien la dinámica del organismo.

González Alcocer explicó que, en este segundo periodo del 2025, existen dos proyectos que “tienen que empujar muy duro”. El primero de ellos es la construcción del Centro de Convenciones y seguir pugnando para evitar el cierre del puente Córdova Américas, también conocido como Libre, a la circulación de mercancías.

“Es un tema que nos trae ahorita con mucha incertidumbre, pero vamos a seguir insistiendo en que no es … aquí tenemos un experto dentro del Consejo Coordinador Empresarial que es Manuel Sotelo, él conoce el tema y él es el que nos está representando como empresarios ante las autoridades para que no se dé ese cierre”, mencionó González Alcocer.

El empresario hotelero mencionó que, al presidir la Mesa de Seguridad y Justicia, este también será un tema prioritario para el CCE durante su gestión.

“Sin seguridad no hay prosperidad, no hay nada en la ciudad, es un tema que no lo vamos a soltar”, informó el coordinador.

En la sesión ordinaria del CCE, donde estuvo como invitado el alcalde Cruz Pérez Cuellar, así como un grupo de funcionarios de primer nivel, el consejo aprovechó para darle un reconocimiento a Héctor Núñez Polanco por su labor desempeñada como titular del consejo durante el primer semestre del 2025.