Rodada, pan y DJ hoy en el Critical Mass de agosto en Juárez

Ciudad Juárez.– La rodada familiar de cada mes se preparó para este fin de semana con el Critical Mass, un evento que busca generar conciencia entre los usuarios de la calle para respetar el paso de los ciclistas.

El evento convocado por el colectivo ciclista Fixie Beat invita a la comunidad en general a participar de una rodada, que a la vez es una manifestación pacífica que busca hacer visible que hay cientos de usuarios de la bicicleta en la ciudad, quienes requieren infraestructura y el respeto de los automovilistas al transitar por las calles.

Con el lema “toda la calle” la rodada recorrerá aproximadamente 17 kilómetros a velocidad moderada para disfrutar de una sesión en vivo con el DJ Hugo Mauro, que también realizará el recorrido a bordo de un triciclo adaptado con el sonido y la tornamesa.

Cynthia López de la Fuente, alcaldesa de la bicicleta en Juárez por la organización internacional BCYS, informó que el evento tiene el objetivo de ser un espacio seguro que inspire a las personas a usar este medio de transporte.

“Además de rodar para ejercer nuestro derecho a la ciudad, las rodadas apoyan a la activación física y a la economía local al acudir a consumir a cafés y panaderías bikefriendly”, afirmó en entrevista a Netnoticias.

En la edición de este sábado se contará con la presencia de la panadería local “El Moli”, que estará en el punto de reunión ofreciendo panes artesanales con sabores como pistache, y bebidas como café y matcha.

La cita es hoy a las 7:00 de la tarde en el estacionamiento del centro comercial ubicado en el cruce de la avenida Adolfo de la Huerta y avenida Paseo Triunfo de la República; el grupo saldrá a rodar por vialidades principales como Adolfo López Mateos, Ejército Nacional, Valentín Fuentes y Oscar Flores, con una parada en el Parque Central Poniente donde hoy se llevará a cabo la cuarta edición del Chuo Koen Fest que celebra el mes de la juventud.