Rocío Sáenz: Renace como mujer

“Mi infancia fue tan bonita ¡plena!, crecí con mucha esperanza y soñando en crecer, crecer, ¡crecer! Llegamos de Parral a Juárez sin nada, así que me identifico con la búsqueda de oportunidades”.

“Ahora sé que fueron tiempos difíciles, pero de niña yo pensaba que lo tenía todo, no teníamos luz, ni agua, pero siempre hemos sido una familia muy feliz; en casa todos encontramos las bondades de Ciudad Juárez, no fue de un día para otro, pero nos realizamos, todos mis hermanos tienen una profesión y yo, política y empresaria”.

Y así fue como conocí a Rocío Sáenz, ejerciendo la política y consolidando, “Renace Mujer”, que ha ido evolucionando hasta los alcances que hoy en día ha logrado y de los que les hablaré en esta entrega.

“Trabajo desde los 15 años en el Sistema Educativo, eso es lo mío, comencé en intendencia, después fui secretaria, estando en ese puesto comenzaron a encargarme la coordinación de los grupos de edecanes para los eventos de la escuela, ahí descubrí lo maravilloso que es trabajar con mujeres, no me limitaba a enviar a las compañeras, les hacía casting, las preparaba ¡las puse guapas!, ¡las empoderé! Llegó un momento que toda la zona me pedía que le apoyaremos con edecanes y me latía el corazón de emoción al ver el reconocimiento a nuestro trabajo. En algún momento pensé montar una agencia de modelos, pero no era lo mío y lo fui dejando en el olvido”.

Su disposición para trabajar con mujeres venía de tiempo atrás, ya que a los 16 años conformó un grupo de teatro femenil en la iglesia a la que acudía, sus “alumnas” tenían en promedio 13 años, el liderazgo comenzaba a fortalecerse.

De maestra a política

“Siempre fui muy dedicada a los estudios y estudié y trabajé todo el tiempo, cursé la carrera de Comercio Exterior, pero no me llenó, entonces hice la licenciatura en Educación con especialidad en Historia, yo pagué mis dos carreras. Ya tengo muchos años dentro del Sistema Educativo dando clases”.

¿Pero cómo esta chica llega a la política si nadie en su familia estaba en ese ambiente? “Cuando terminé la Normal ingresé a la política a causa a una relación personal, mi pareja desde entonces y padre de mi hijo se movía en la política y me invitaba a acompañarlo a eventos y me gustó, en ese inter quedé embarazada. Este hombre me prohibió seguir participando y ello generó un fuerte conflicto entre nosotros, porque no le hice caso y eso afectó a mi hijo al que desconoció hasta la fecha en que no tiene ningún trato con él, 17 años después”.

Entonces, triunfar en la política se convirtió en un reto personal. “Siempre he trabajado con equipos de mujeres y cuando me acerqué para integrarme de manera activa al partido donde milité, me dijeron: ‘¡fórmate!’ y me parecía muy indignante que solo me buscaban cuando necesitaban edecanes, ya que tanto yo como todas esas mujeres teníamos mucho talento. Pero lo pensé bien y en lugar de renunciar, utilicé nuestra belleza como un caballo de Troya, me discipliné y pudimos entrar al juego de la política participar e incidir, ganar espacios”.

En ese momento, “Renace Mujer” llegó a estar conformado por más de 150 mujeres activas en el trabajo social, político y empresarial, este último un importante factor, ya que las redes de negocio entre ellas fortalecieron a sus integrantes.

“Mi primer espacio fue como candidata suplente a diputado local por designación, había llegado el tiempo de la equidad y mi grupo ʻRenace Mujer’ ya era reconocido en las filas del partido, estábamos activas, así que a la siguiente lección me apunté. Nadie te dice cómo, nadie te dice ¡muévete!, ¡créetela! En esa segunda elección en que participé, fui candidata a diputada local y ¡gané!”.

Decepción y crecimiento

Rocío fue parte del Congreso de Chihuahua, pero ¿la política era lo que imaginaba? “¡Claro que no! Ser diputada no fue lo que yo esperaba, creía que podía cambiar las cosas y siempre estuve acotada. Hice bien mi trabajo, ser diputada local me proporcionó la misma satisfacción que dar clases, aunque reconozco que en ocasiones fue decepcionante tener que seguir instrucciones contra mis convicciones. No dimensioné que muchas posibilidades se verían limitadas porque yo no pertenecía a ningún grupo político y aunque me apoyaron en ciertas cosas nunca fui parte de equipo alguno, en ninguno de los dos partidos donde he participado y se notó”.

“El crecimiento que logré con Renace Mujer se basó en que siempre me preocupé en saber qué quería cada una de las mujeres que lo conformaba, a diferencia de los partidos, en que uno decidía y todos obedecíamos; además de que siempre los acuerdos se toman entre hombres y una debe funcionar en base a ello, porque si dices lo que quieres, te califican de radical”.

El paso de Rocío por el Congreso, dio a luz a un nuevo proyecto, “Renace Lencería”. “Durante mi periodo como diputada local tuve cierta holgura económica y caí en cuenta que nunca había puesto atención a mi ropa interior, la vida me llevó a nunca pensar en ello, siempre habría cosas más importantes en qué pensar que en elegirla; un día me di cuenta de que ni siquiera sabía qué talla de brasier utilizaba. Jamás había volteado a verme, no me había visto a mí misma y pensé, cuántas mujeres estaban ahí, igual que yo, así que decidí empoderarlas y empoderarme con ellas, creando a través del negocio de la lencería, algo que nos diera identidad a las mujeres mexicanas, ya que normalmente consumimos tallas extranjeras que cumplen con estereotipos en diseño y tamaños que no concuerdan con nosotras. Busqué diversidad y comodidad a bajo costo, con este emprendimiento he tenido un año difícil, pero no pienso claudicar. Dice el dicho que no hay buen samaritano sin dinero y ya me cansé de dar sin recibir, tiene que haber un equilibrio y lo estoy buscando con esta empresa”.

Por otra parte, Rocío Sáenz sigue trabajando en el sector social con “Renace Mujer”, impartiendo talleres de “Atención a la Denuncia” dirigidos al primer respondiente con enfoque de género, en procesos de paz y con la certificación laboral policiaca.

“Quiero que nos convirtamos en una entidad certificadora nacional, porque actualmente se capacita en equidad de género, pero no se da seguimiento mediante la certificación de los organismos y capacitar sin certificar no sirve de nada, termina el taller y a veces, todo sigue igual, por ello es de vital importancia consolidar certificaciones de género y estamos trabajando en ello”.

“Deseo que el trabajo y visión de ‘Renace’ abarque a más mujeres, permear con más mujeres, porque, a veces, estamos cicladas en el trabajo y la familia, dejando morir nuestros talentos y nuestra esencia, nos perdemos en todo lo banal, intentando cumplir los estándares que nos imponen, sé que nos falta mucho aún, pero eso es lo que sigue para mí. Si volviera a empezar, haría lo mismo, pero sumaría a más mujeres”.