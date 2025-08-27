Ciudad Juárez.- El robo de un vehículo generó una persecución policiaca la tarde de este miércoles.

La movilización se aglomeró en el fraccionamiento Santa Mónica, en la privada San Pedro, al suroriente.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) realizaron la persecución hasta ese fraccionamiento y aseguraron el vehículo robado.

Los elementos realizaban la búsqueda del responsable del robo, por lo que subieron a los techos de las casas hasta dar con el sujeto para ponerlo bajo arresto.

La SSPM aseguró el vehículo para realizar la entrega al dueño; también el responsable fue puesto a disposición de las autoridades competentes por el robo y resistencia al arresto.