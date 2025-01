Roberto Rojas: El juarense rey de las mesas

Ciudad Juárez.- Para los juarenses que frecuentan bares y cantinas (Que no son pocos) el billar suele un pasatiempo, eso o simplemente una mesa con alfombra que no utilizan cuando salen a tomar. No obstante, entre los muchos nacidos en esta ciudad hubo uno que se tomó este deporte por demás en serio: Roberto Rojas González.

¿Quién es Roberto Rojas González? Preguntará usted. Rojas González, aparte de juarense, es el único mexicano campeón en el billar de fantasía. Disciplina conocida a nivel mundial por la creatividad de sus tiros.

Lo curioso del asunto para el fronterizo es que, según cuenta, su afición por el taco y la tiza empezó por culpa del futbol. Más exactamente, por culpa de ir a ver el llamado “Partido del Siglo”, el Italia contra Alemania Occidental de México 70, al interior de un billar l.

“Me tomó muchos años ser campeón mundial y los busqué muchas veces. Desde el 82 al 2002, en ese tiempo aprendí que al billar se le tiene que tener respeto como a cualquier otro deporte. Además se tiene que madurar y te tienes que conocer a ti como persona”, cuenta el jugador.

Aquella partida, aquellos 45 minutos, cuando ya se jugaba el Mundial de Corea-Japón, le valían ser el mejor del mundo y le daban revancha tras haber quedado subcampeón en Barcelona en 1990.

A sus logros se le suman dos campeonatos Panamericanos y proyectos que trascendieron la alfombra sin troneras y han acrecentado su legado con los años. Desde un libro, pasando por programas de televisión hasta dedicarse a la fabricación de mesas de billar de alto rendimiento.

“El billar me ha dejado muchas enseñanzas. Me ayudó a conocer personas de talla mundial. Competir y ganar que es un honor y sobretodo…Me permitió viajar y conocer otras culturas. Eso no se puede pagar con nada”, concluyó.

Por encima de todo, por arriba de los títulos y dd las condecoraciones, queda el sello indeleble de ser el primer y único rey de la mesa… desde esta Ciudad Juárez para el mundo.