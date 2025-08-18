Roba celular a víctima y se lo guarda entre sus prendas de vestir

Ciudad Juárez.- La Policía Municipal arrestó a Víctor Hugo A. M. por su presunta responsabilidad en el delito de robo a transeúnte.

Policías que patrullaban en la colonia Manuel Valdez atendieron el reporte de un robo en el cruce de las calles Ejido Parritas y Ejido Asención.

Al llegar al lugar se entrevistaron con la víctima, quien denunció que momentos antes un sujeto aprovechó un descuido para tomar su teléfono celular y al momento de pedírselo este lo ocultó entre sus prendas de vestir negando haberlo hurtado.

Por lo que ante el señalamiento directo fue abordado quien se identificó como Víctor Hugo A. M. de 43 años, y al realizarle una inspección preventiva le localizaron entre su vestimenta el dispositivo móvil propiedad de la víctima, procediendo con su detención.

"Previa lectura de derechos, fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta participación en la comisión del delito antes mencionado", se lee en el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).