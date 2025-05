Ciudad Juárez.- A seis meses del fallecimiento del biólogo Manuel David Mejía Zúñiga, la comunidad de biólogos y profesionales de la salud de México le rindió un emotivo homenaje por su destacada labor en investigación entomológica y bioensayos en Chihuahua.

El reconocimiento tuvo lugar durante la reunión anual organizada por la Secretaría de Salud Federal y el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece), en la que participa la Red Nacional de Unidades de Investigación Entomológica y de Bioensayos. Este evento se celebra del 5 al 9 de mayo en el estado de Morelos.

Mejía Zúñiga, quien falleció en octubre de 2024 debido a un linfoma no Hodgkin, dejó un legado significativo. Como egresado del programa de Biología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y coordinador del área de Vectores y Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria de Juárez, sus aportaciones fueron fundamentales para la comunidad juarense y el estado de Chihuahua.

A lo largo de su carrera, se especializó en la identificación taxonómica de artrópodos de importancia médica, incluyendo grupos como culícidos (mosquitos), Araneae (arañas de los géneros Loxosceles y Latrodectus), Scorpionida (escorpiones) y triatominos (chinches).

En su perfil en Redtox, una red de investigadores que difunde información científica sobre arañas, alacranes y serpientes de relevancia médico-toxicológica, Mejía Zúñiga compartió su pasión por el estudio de los artrópodos, que inspiró su tesis “Estudio de la aranofauna en el municipio de Juárez, Chihuahua”.

“Desde siempre me atrajeron los insectos y los arácnidos. Al enterarme de la clase de Entomología en la licenciatura de Biología en la UACJ, me inscribí inmediatamente. Con el tiempo, me especialicé en el filo Arthropoda, con un interés particular en arañas e insectos de la familia Culicidae”, compartió.

En el evento nacional, se proyectaron fotografías de Mejía Zúñiga, recordando su participación en ediciones anteriores. Además, se recopilaron testimonios de colegas que colaboraron con él y compartieron conocimientos sobre temas de salud pública, los cuales siguen siendo el eje de esta reunión de especialistas.