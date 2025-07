Ciudad Juárez.- A bordo de su motocicleta y bajo el sol inclemente de la ciudad, Rosendo Rosales continúa entregando pedidos a diario. “Ahorita tengo que ir a Terranova, ya traigo los pedidos. El que entregue ahorita y ahorita voy a entregar el otro”, comenta mientras ajusta su mochila térmica. Lleva dos años como repartidor en plataformas digitales, pero toda una vida sobre dos ruedas.

“Es muy peligroso, hay muchos accidentes y sí hay que tener cuidado”, dice Rosendo, quien se protege del calor con ropa de manga larga, lentes y medidas improvisadas para mitigar las temperaturas extremas. “Gracias a Dios no me ha tocado ningún accidente, pero sí está fuerte el calor y luego andar todo el día”.

En Ciudad Juárez, cientos de motociclistas se dedican diariamente a repartir comida a través de aplicaciones móviles como Didi o Uber Eats. Aunque el trabajo ofrece cierta flexibilidad, muchos de ellos se enfrentan a condiciones adversas: desde altas temperaturas hasta la constante amenaza de accidentes viales, sin contar con seguros médicos ni garantías laborales.

Rosendo explica que las ganancias han bajado considerablemente. “Antes sí estaba bueno, pero ahorita ya no es lo mismo. Ya bajaron las tarifas, y con lo que viene del SAT y los seguros, vamos a ganar menos. Todavía no aplica la ley, pero a ver si sí se aplica o no. Estaría bien, porque hay muchos accidentes y uno no tiene seguro ni nada”.

Repartir a riesgo

La jornada de Rosendo inicia desde las 9:00 de la mañana y termina hasta las 7:00 u 8:00 de la noche. “Sí está un poquito mejor que las maquilas, pero la verdad sí está muy arriesgado. Hay que manejar bien, con precaución y respetar los señalamientos”, comenta, y recuerda que un compañero suyo, Iván Méndez, sufrió un accidente grave apenas la semana pasada cuando fue embestido por un conductor ebrio en el fraccionamiento Cerradas de San Ángel. Iván permaneció en coma varios días y continúa hospitalizado.

En lo que va de 2025, según datos de la Coordinación General de Seguridad Vial proporcionados por su vocera Arlin Vargas, se han registrado 270 hechos viales que involucran a motociclistas, con un saldo de 225 lesionados y 10 fallecidos, cuatro de los casos relacionados con conducción en estado de ebriedad. Marzo fue el mes más alto en incidentes con 51 percances, seguido de junio con 52.

Tarifas variables, deudas injustas y pedidos que se derraman

Rosendo detalla que las tarifas varían dependiendo de la distancia: “de 30 a 40 pesos, pero hay veces que te pagan menos”. A pesar de los riesgos y el esfuerzo físico, las ganancias no siempre compensan el desgaste. “A veces los clientes le mueven a la aplicación y le ponen que no recibieron el pedido. Y a nosotros nos cae la deuda. Hay veces que no nos conviene ya”.

Además, enfrenta retos logísticos constantes. “Lo que más piden son pizzas, fresas con crema, menudo. A veces no vienen bien empaquetados y se tiran en el camino. Ahí ya perdemos, porque el cliente ya no lo quiere”, explica, mostrando la bolsa que adaptó para evitar derrames.

La nueva Ley de Movilidad y el panorama para motociclistas

A partir del 1 de julio de 2025, entró en vigor en Chihuahua la nueva Ley de Movilidad Urbana, que prioriza la seguridad de peatones, ciclistas y motociclistas. Establece límites de velocidad más estrictos según el tipo de vía, y refuerza el uso obligatorio del casco, así como la compensación a víctimas de siniestros viales.

Aunque la ley representa un paso adelante, repartidores como Rosendo aún viven una realidad precaria y sin certezas. “Todo bien, pero en la aplicación todavía no lo aplican”, concluye mientras se prepara para su siguiente entrega en la zona de Las Torres y Talamas, con la esperanza de terminar la jornada sin contratiempos.