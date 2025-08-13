Revisan Camaro relacionado al multihomicidio de Valle Verde
Foto: Mat Romero

Ciudad Juárez. Autoridades localizaron un vehículo presuntamente relacionado con el triple homicidio del fraccionamiento Valle Verde.

El hallazgo de la unidad fue atribuido a elementos de la Policía Municipal que observaron la unidad con rastros hemáticos.

La localización del Camaro blanco ocurrió en el cruce de las calles Paseo de las Flores Sur y Flores, en la colonia Valle Verde.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargaron de realizar la investigación y la unidad quedó asegurada para su análisis detallado.

El hallazgo de los tres hombres sin vida dentro del domicilio ocurrió la madrugada del domingo 10 de agosto, en la misma colonia.

