Revisan Camaro relacionado al multihomicidio de Valle Verde

Ciudad Juárez. Autoridades localizaron un vehículo presuntamente relacionado con el triple homicidio del fraccionamiento Valle Verde.

El hallazgo de la unidad fue atribuido a elementos de la Policía Municipal que observaron la unidad con rastros hemáticos.

La localización del Camaro blanco ocurrió en el cruce de las calles Paseo de las Flores Sur y Flores, en la colonia Valle Verde.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargaron de realizar la investigación y la unidad quedó asegurada para su análisis detallado.

El hallazgo de los tres hombres sin vida dentro del domicilio ocurrió la madrugada del domingo 10 de agosto, en la misma colonia.