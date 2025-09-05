Revisan 23 homicidios en la Mesa de Seguridad semanal

Ciudad Juárez.- Este viernes se lleva a cabo en el Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata (CERI) la reunión de la mesa de seguridad, encuentro que se celebra cada semana con la participación de mandos de distintas corporaciones y del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

Durante la sesión se analizan los índices delictivos registrados en la ciudad en los últimos días, entre ellos los 23 homicidios ocurridos en los primeros cinco días de septiembre, además de otros hechos de impacto que han generado preocupación en la comunidad.

También se revisan los mensajes amenazantes localizados en diferentes puntos de la ciudad, presuntamente firmados por un grupo criminal, con el fin de evaluar su posible relación con los delitos recientes y coordinar medidas preventivas.

Las autoridades definen además las estrategias de prevención y reacción que se estarán aplicando en diversos sectores, con el propósito de reforzar la seguridad y atender las problemáticas más urgentes.

De manera rutinaria, estas mesas de seguridad permiten a los mandos compartir información, evaluar resultados y coordinar operativos conjuntos para fortalecer la respuesta en materia de seguridad pública.