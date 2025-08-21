Revisaban ministeriales camioneta antes de ataque en la Plutarco Elías Calles

Ciudad Juárez.- Elementos investigadores realizaban el cateo en un vehículo Honda Pilot blanca previo a ser blanco de un atentado armado en la colonia Plutarco Elías Calles.

El hecho ocurrió en la calle Isla Cozumel, entre Azcapotzalco y Zacatenco.

Elementos ministeriales y de la unidad de homicidios realizaban el cateo cuando sujetos realizaron disparos.

Los agentes capturaron a un sujeto a algunas cuadras de distancia de la acción judicial.

No hubo personas heridas y la intervención fue concluida con normalidad.