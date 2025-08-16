Revisa el IMSS que Juárez administre un CECI

Ciudad Juárez.- Luego de realizar una visita a la Ciudad de México durante el viernes, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar informó que en la reunión que sostuvo con Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), retomó la conversación sobre la solicitud para administrar uno de los cinco Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) que se construyen en Juárez.

“Ya hicimos el planteamiento formal, lo que dijimos es que podemos operarlo nosotros, que lo que va a gastar el Seguro Social en los niños y niñas hijos de derechohabientes lo traslade al Municipio, así lo operaría y completaría la parte recibir a niñas y a niños que no son derechohabientes”, detalló el presidente municipal.

Pérez Cuéllar detalló que el IMSS se encuentra analizando la propuesta y solicitud, por lo que la reunión no fue concluyente para obtener una respuesta positiva ni negativa.

Respecto a la construcción de los CECI, dijo que algunos contarán con una capacidad para atener hasta 200 niños, por lo que la meta en la ciudad es contar con una red que brinde servicios hasta 2 mil menores de edad.

“La construcción de los CECIs va avanzando bien, nosotros somos los que más vamos adelantados. La idea es que todos se estén terminando y estén en funcionamiento este mismo año”, señaló el alcalde respecto al avance en la construcción de las instalaciones.

El presidente mencionó que en otra de sus reuniones en la capital del país estuvo en la Cámara de Diputados, donde conversó sobre las necesidades de la ciudad para que se le otorgue un buen presupuesto el próximo año; además participó con el legislador Ricardo Monreal en una reunión con jóvenes para dialogar sobre la cuarta transformación.