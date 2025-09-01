Revés a aranceles de Trump por Tribunal de EU, una luz al final del túnel: Index

Ciudad Juárez. - Luego de que un Tribunal de Apelaciones en Estados Unidos determinó el pasado fin de semana que el presidente Donald Trump no tenía derecho legal para imponer aranceles, la industria manufacturera y maquiladora de exportación (Immex) en Juárez reaccionó al respecto, María Teresa Delgado, consejera nacional de la Asociación de Maquiladoras, Index Juárez y vicepresidenta de este organismo, dijo que aunque solo conocen la información publicada sobre el tema y calificó esta acción como una luz al final del camino.

“Es una lucecita al final del túnel que al menos el mismo gobierno, la misma legislación (Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal) de Estados Unidos está poniendo atención a este punto”, expresó.

La vicepresidenta de Index mencionó que estarán pendientes del destino de esta resolución del poder judicial del vecino país, primero para conocer más detalles y saber el alcance que pueden tener y los beneficios para la industria Immex en México y particularmente en la frontera.

“Hablan de aranceles más agresivos, pero no están incluyendo ni acero ni automotriz, que, en un momento dado, son los que más nos están pegando a la industria en el norte del país”, expuso.

De acuerdo a la líder industrial los aranceles impugnados siguen vigentes por el momento, ya que, de acuerdo a medios nacionales, esperarían por una posible apelación en el tema ante la Corte Suprema de Justicia del país vecino.