Reúnen dulces para repartir a niños en hospitales

Ciudad Juárez.— Enfocados en atender a la población que se encuentra al exterior de los hospitales de la ciudad en espera de algún familiar, la agrupación “Unidad, Servicio y Ayuda” extiende sus acciones de entrega de alimentos y bebidas para repartir dulces en conmemoración del Día del Niño.

Abel Quijano, coordinador del grupo informó que, luego de las entregas realizadas durante varios años, principalmente en la temporada invernal al exterior de los nosocomios, este mes buscarán llevar un detalle para las infancias que acompañan a los adultos que esperan al exterior de dichas instalaciones.

Al ser un proyecto solidario, cada campaña es posible gracias a las aportaciones realizadas por la ciudadanía y en esta ocasión, el grupo convoca a los juarenses a aportar variedad de dulces para armar bolos, así como panes, salchichas y otros insumos para la preparación de hot dogs, además de vasos y platos desechables.

De acuerdo con los organizadores la fecha límite para recibir las donaciones será el 25 de abril, esto para realizar el recorrido de entrega el día sábado 27 de abril a las 10:00 de la mañana con recorrido que estima visitar el exterior de:

- Hospital General.

- Hospital de la Mujer.

- Hospital General de Zona No. 6 del IMSS.

- Hospital General de Zona del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

- IMSS No. 45.

- IMSS No. 66.

Las personas interesadas en contribuir pueden comunicarse directamente al whatsapp de la agrupación al 656 585 4007 y al Facebook oficial de “Unidad, Servicio y Ayuda” (https://www.facebook.com/groups/692500654265264/).